Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Am 5. Dezember kommen die Ölminister der OPEC-Staaten zu ihrem regulären halbjährlichen Treffen in Wien zusammen, um über die Ölfördermenge des Kartells zu beraten, so die Analysten der DekaBank. Am darauffolgenden Tag kämen Vertreter von wichtigen Nicht-OPEC-Ölförderländern wie Russland dazu (OPEC+). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...