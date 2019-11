(shareribs.com) Ottawa 29.11.2019 - Die kanadische Regierung legte kürzlich die jüngsten Daten zum Cannabisabsatz des Landes vor. Erneut wurde ein Rückgang verzeichnet, allen voran in New Brunswick. Wie Statistics Canada mitteilte, wurde im September recreational Cannabis im Wert von 123 Mio. CAD verkauft. Ein Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der stärkste Rückgang wurde dabei in der ...

