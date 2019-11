Könnte es sein, dass in den Zentralbanken auch manchmal einige Entscheider vor der Charttechnik des Goldes sitzen und versuchen, die für die Bank bestmögliche Schlussfolgerung daraus zu ziehen? Mag sein, manchmal reicht es aber auch, einfach in der Zeitung über andere Zentralbanken zu lesen, die entweder mit dieser oder einer anderen guten Begründung die Gewichtung ihrer Reserve-Assets zugunsten von Gold ändern.Es erstaunt aber doch, wie offen die Zentralbank der Niederlande im Oktober über die Rolle von Gold in ihrer Szenarioanalyse schrieb: " Falls es zu einem Systemkollaps kommen sollte, so können die weltweiten Goldbestände dazu dienlich sein, um das System wieder neu aufzubauen. Gold gibt Vertrauen in Stabilität der Bilanzbücher der Zentralbank. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit." Die Zentralbank der Niederlande besitzt mehr als 612,5 Tonnen Gold und liegt auf dem neunten Platz der weltgrößten Goldbesitzer.

