Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ankauf eines Besserungsscheins in Höhe von bis zu USD 1.086.325,00 gegen Zahlung eines Kaufpreises von USD 100.000,00

Im Rahmen der erfolgreich umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2015 hatte die HAMMONIA Schiffsholding AG (die "Gesellschaft") verschiedene Besserungsscheine von insgesamt bis zu USD 8,0 Mio. an die an der Restrukturierung beteiligten Banken begeben. Bei den Besserungsscheinen handelt es sich um bedingte Zahlungsverpflichtungen. Die Zahlung hat in Höhe von 75 % zukünftiger Dividendenzahlungen (oder anderer vergleichbarer Maßnahmen wie Aktienrückkäufe) bis zu einer Höhe von insgesamt USD 8,0 Mio. zu erfolgen. Bisher erfolgten keine Zahlungen an die Besserungsscheininhaber.

Die Gesellschaft führte mit allen beteiligten Banken intensive Gespräche über eine vorzeitige Ablösung der Besserungsscheine zu wirtschaftlich sinnvollen Konditionen. Diese Gespräche wurden heute aufgrund fehlender Einigungsfähigkeit beendet. Allerdings konnte bilateral in einem Fall mit heutiger Wirkung der Besserungsschein eines einzelnen Kreditinstituts mit einer bedingten Zahlungsverpflichtung von bis zu USD 1.086.325,00 in voller Höhe mittelbar im Gegenzug für eine einmalige Kaufpreiszahlung von USD 100,000.00 angekauft werden. Die bedingte Zahlungsverpflichtung der Gesellschaft aus diesem Besserungsschein erlischt somit. Die verbleibenden Besserungsscheine in Höhe von USD 6.913.675,00 bestehen unverändert fort. Eine Einigung mit den Inhabern der anderen Besserungsscheine über den Ankauf oder eine zeitliche Befristung der jeweiligen Besserungsscheine ist derzeit nicht zu erwarten.

29. November 2019
HAMMONIA Schiffsholding AG
Der Vorstand