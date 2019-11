Berlin (ots) - UNAIDS, Politiker und Influencer tragen mit der Deutschen Aidshilfe die gute Nachricht in die Welt: HIV ist unter Therapie nicht übertragbar.wissenverdoppeln lautet das Motto der Deutschen Aidshilfe (DAH) zum diesjährigen Welt-Aids-Tag. Alle sollen wissen: HIV ist unter Therapie nicht übertragbar. Die gute Nachricht kann Ängste nehmen und damit Ausgrenzung entgegenwirken.Gunilla Carlsson, Vize-Direktorin von UNAIDS würdigte die Kampagne am Mittwoch dieser Woche bei einem Besuch des Checkpoint BLN, einem neuen Test- und Versorgungszentrum. Gemeinsam mit DAH-Geschäftsführerin Silke Klumb teilte sie den Doppelflyer von wissenverdoppeln, getreu dem Motto: Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen.Dazu sagt Gunilla Carlsson:"Wissen ist Macht und die Kampagne wissenverdoppeln der Deutschen Aidshilfe vermittelt eine revolutionäre wissenschaftliche Tatsache: Menschen, die mit HIV leben und eine wirksame antiretrovirale Behandlung erhalten, können HIV nicht sexuell übertragen. Dieses Wissen gibt Menschen, die mit HIV leben, die Möglichkeit, ein gesundes Leben zu führen, die Gewissheit, dass sie ihre Lieben schützen und die Macht Stigmatisierung und Diskriminierung zu konfrontieren."Wissen verbreiten am Welt-Aids-TagAm Welt-Aids-Tag, dem 1.12., werden Prominente aus Politik und dem Social Web sowie Aktivist_innen die Botschaft der Kampagne über ihre Kanäle teilen.In den nächsten Tagen erscheinen Anzeigen in großen Zeitungen und Zeitschriften wie Spiegel, FAZ und Brigitte.Die Videos der Kampagne mit HIV-positiven und -negativen Botschafter_innen haben seit dem Start der Kampagne bereits fast 200.000 Menschen erreicht."Wir freuen uns sehr über den fulminanten Start und hoffen, dass die frohe Botschaft von der Nicht-Übertragbarkeit am Welt-Aids-Tag viral geht", sagt Kampagnenleiterin Charlotte Kunath. "Dazu kann jeder auf seinen Kanälen beitragen!"Pressemitteilung zur Kampagne: http://ots.de/DcJ876Kampagnen-Website: https://wissen-verdoppeln.hiv/Videos der Kampagne: http://bit.ly/Videos_wissenverdoppeln (HighRes-Download auf Anfrage)Pressefotos (inkl. Gunilla Carlsson): http://bit.ly/Pressefotos_wissenverdoppelnAnzeigenmotive & Onlinebanner (frei verwendbar): https://www.aidshilfe.de/wissen-verdoppelnCheckpoint BLN: https://checkpoint-bln.de/Pressekontakt:Deutsche AidshilfeHolger Wicht, PressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16Mobil: 0171 274 95 11presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14407/4454674