Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) im Fokus der Shorties - oft diskutiert, oft belegt. Aber diese Woche solllten und sollen andere Punkte im Blickpunkt stehen: Vielleicht sehen wir endlich die Kurswende bei der Aktie? Der Kurs geht am Freitag Abend wieder -scheinbar locker - über 20,00 EUR, diesmal kein Verkäufer, der in den steigenden Kurs grätscht, wie es am 12.11.2019 Melvin Capital ttat, als man bei einem Kursanstieg über 20,00 EUR am nächsten Tag eine Steigerung der Leerverkaufsposition um 0,35% des Aktienkapitals meldete. (Als Vergleich, heute hanndelten auf XETRA bis jetzt 17:00 Uhr rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...