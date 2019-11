Die Kamera-Spezialisten von DXO Mark haben die besten Kamera-Smartphones des Jahres gekürt. Sie haben in ihrem Ranking nach diversen Kategorien wie Allrounder, Zoom oder Video unterschieden. Das Smartphone-Jahr geht zu Ende, die wichtigsten Smartphones des Jahres wurden passend zum Weihnachtsgeschäft angekündigt und getestet. Die Kamera-Experten von DXO Mark waren in den letzen Monaten auch fleißig und haben 31 Smartphones anhand ihrer Foto- und Videofähigkeiten untersucht - die Resultate haben sie nun in ein Best-of des Jahres gegossen. Das sind ihrer Meinung nach die Sieger der ...

