Dierig Holding AG gibt Rückgang ihrer Konzernergebnisprognose bekannt DGAP-News: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Dierig Holding AG gibt Rückgang ihrer Konzernergebnisprognose bekannt 29.11.2019 / 18:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Dierig Holding AG gibt Rückgang ihrer Konzernergebnisprognose bekannt Wesentlicher Zulieferer der Dierig Holding AG gibt sein Geschäft auf Augsburg, 29. November 2019 - Die Dierig Holding AG (WKN: 558000 / ISIN: DE0005580005) gibt heute bekannt, ihre Konzernergebnis-Prognose in ihrem IFRS-Halbjahres-Konzernabschluss der Gesellschaft voraussichtlich nicht zu erreichen. Ursprünglich ging die Gesellschaft davon aus, dass das Konzernergebnis in etwa dem Vorjahresniveau entsprechen werde. Nunmehr wird erwartet, dass das Konzernergebnis der Gesellschaft etwa 3 bis 4 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau liegen wird. Die Gesellschaft hat jedoch Vorsorge getroffen, um die Dividendenfähigkeit der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr trotz des prognostizierten Ergebnisrückgangs sicherzustellen. Hintergrund des Rückgangs des Konzernergebnisses sind Abschreibungen, die erforderlich geworden sind, nachdem bekannt geworden ist, dass ein wesentlicher Zulieferer der Gesellschaft seine Geschäftstätigkeit einstellen wird. Der Vorstand der Gesellschaft sucht bereits nach geeigneten Nachfolgern des Zulieferers und befindet sich insoweit bereits in aussichtsreichen Gesprächen. Kontakt Dierig Holding AG Kirchbergstr. 23 86157 Augsburg Tel.: +49 (0) 821 - 52 10 - 395 Fax: +49 (0) 821 - 52 10 - 393 E-Mail: info@dierig.de www.dierig.de --------------------------------------------------------------------------- 29.11.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Dierig Holding AG Kirchbergstraße 23 86157 Augsburg Deutschland Telefon: 0821-5210-395 Fax: 0821-5210-393 E-Mail: info@dierig.de Internet: www.dierig.de ISIN: DE0005580005 WKN: 558000