ZÜRICH (Dow Jones)--Mit moderaten Abgaben hat der Schweizer Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Angesichts des US-Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel an der Wall Street am Freitag sei das Geschäft in ruhigen Bahnen verlaufen. Marktteilnehmer sprachen zudem von leichten Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende nach der jüngsten Rekordjagd.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.493 Punkte. Am Mittwoch war der Index auf ein Allzeithoch bei 10.544 Punkten gestiegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Dabei wurden 32,65 (zuvor: 23,55) Millionen Aktien umgesetzt.

Übergeordnet belastete die wieder gestiegene Unsicherheit über den weiteren Verlauf der US-chinesischen Handelsgespräche. Diese seien wieder schwieriger geworden, nachdem US-Präsident Donald Trump Gesetze zur Unterstützung der Demokratie-Bewegung in Hongkong unterzeichnet habe, hieß es. China hatte darauf verstimmt reagiert.

Mit Abgaben zeigten sich vor allem zyklische Werte und die Banken. So verloren UBS 0,7 Prozent, Credit Suisse fielen um 1,2 Prozent, ABB gaben um 0,3 Prozent nach und die Aktien des Spezialchemie-Unternehmens Sika verzeichneten ein Minus von 1,0 Prozent. Aber auch die defensiven Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche gaben um bis zu 0,4 Prozent nach.

Für die Aktien von AMS ging es mit der zuletzt wieder erhöhten Unsicherheit um die Osram-Übernahme um 2,5 Prozent abwärts. Die inzwischen massiv bei Osram investierten Hedgefonds müssen nach Einschätzung eines Insiders etwa zwei Drittel der von ihnen gehaltenen Aktien dem AMS-Konzern andienen, damit das zweite Übernahmeangebot gelingen kann und damit auch ihre eigene Wette. Die Hedgefonds setzen darauf, dass AMS ihnen nach dem Ende der öffentlichen Offerte mehr zahlt als den offiziellen Übernahmepreis von 41 Euro je Aktie.

November 29, 2019

