FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Freitag nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag kaum verändert. Und nicht nur dass, auch im Wochenverlauf legte er eine Nullnummer aufs Parkett. Von US-Präsidenten Trump und seinen Tweets zum US-chinesischen Handelskonflikt gab es kein Störfeuer, auch der verkürzte Handel an der Wall Street lieferte keinen Impuls. Dort schließen die Börsen nach einem verkürzten Handelstag früher, damit die Angestellten am Black Friday einkaufen gehen können. Der DAX schloss kaum verändert bei 13.236 Punkten.

Eon erhöht nach Innogy-Übernahme die Prognose

Der Energieversorger Eon (plus 3,2 Prozent) hat erstmals seine Bilanz nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy vorgelegt und sich optimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Trotz leichter Ergebnisrückgänge in den ersten neun Monaten hob der Konzern seinen Ausblick für 2019 an. "Nur wenige Wochen nach der Übernahme von Innogy haben wir bereits sichtbare Fortschritte bei der Integration erzielt. Wir liegen in jeder Hinsicht voll im Plan", erklärte Eon-Chef Johannes Teyssen.

Die Commerzbank hält die Prognose für die Kapazitäten von Varta für zu konservativ und hat das Kursziel auf 135 Euro hochgenommen. Das Wachstum profitiere unter anderem von Airpods Pro von Apple, das nach Einschätzung der Analysten zu den vier Topkunden des Batteriekonzerns zählt. Für die Aktie ging es um 5,9 Prozent auf 116,00 Euro nach oben.

Tele Columbus stiegen um 18,7 Prozent. Zwar lagen die Zahlen nur grob im Rahmen der Erwartung. Wichtig sei aber laut Marktteilnehmern, dass es operativ in die richtige Richtung geht. Daneben wird das Papier von Spekulationen über eine Aufspaltung getrieben, die eine Neubewertung zur Folge haben dürfte.

Osram gaben um 0,5 Prozent nach. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sollen Hedgefonds nun bis zu 45 Prozent der Aktien halten. Das könnte die geplante Übernahme durch AMS erschweren, die eine Annahmeschwelle von 55 Prozent fordert. Offenbar wollen die Hedgefonds AMS zu einer Anhebung der Offerte von 41 Euro bewegen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,8 (Vortag: 36,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,98 (Vortag: 1,70) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.236,38 -0,07% +25,36% DAX-Future 13.228,50 -0,08% +25,24% XDAX 13.230,92 -0,21% +25,04% MDAX 27.461,61 -0,16% +27,21% TecDAX 3.066,61 +0,42% +25,16% SDAX 12.158,51 -0,01% +27,86% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,16 -10 ===

November 29, 2019

