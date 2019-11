Voice ist einer der großen Zukunftsbereiche, und das nicht nur bei Werbespots. Dies hat Microsoft (US5949181045) erkannt und es in einem witzigen Werbespot gleich im Wettbewerb gegen seine großen Konkurrenzen Amazon, Apple und Google zum Leben erweckt. Denn im Wettlauf um die intelligentesten Sprach- und Übersetzungsassistenten liefert man sich ein enges Rennen. Da braucht es schon Ideen, die um die Ecke denken.Einen solchen hat Microsoft gehabt: In einer Werbung kommt ein kleines Mädchen zufällig ins Wohnzimmer, wo ihre Mutter eine Telefonkonferenz abhält. "Ziemlich cool, oder? Er spricht mit Mama auf Japanisch, und sie hört es auf Englisch", sagt der Vater. Das Mädchen findet das offenbar nicht nur cool, sondern mehr als cool. Schließlich verspricht diese geheimnisvolle Technologie, die im Microsoft Surface und dem integrierten Translator versteckt ist, Antworten auf so ziemlich alle Fragen.

