Bielefeld (ots) - Es ist ein Tag, der die Industriestaaten in Bewegung versetzt, wie kaum ein anderer. Zehntausende, vor allem junge Menschen, sind am Freitag wieder auf die Straße gegangen und haben die Folgen des Klimawandels angeprangert. Gleichzeitig sind in vielen Ländern Millionen von Schnäppchenjägern in den Einkaufszentren und auf den digitalen Einkaufsplattformen unterwegs. Denn es war mal wieder der sogenannte Black Friday. An diesem aus Amerika stammenden Tag lockt der Handel mit Rabatten im hohen zweistelligen Bereich. Dass diese beiden Aktionstage zusammenfallen, ist sinnbildlich für die Zerrissenheit großer Teile unserer Gesellschaft. Dort diejenigen, die sich für Nachhaltigkeit und maßvollen Konsum einsetzen. Auf der anderen Seite diejenigen, die ständig auf der Lauer sind, um ihr Lieblings-T-Shirt oder die neue Audioanlage zu möglichst günstigen Preisen zu bekommen. Auch wenn sie damit in Kauf nehmen, ein Produkt zu kaufen, das vor dem Kauf in Deutschland einen Weg über Kontinente hinter sich hat. Doch es scheint, als habe in großen Teilen der Bevölkerung und der Politik auch ein Prozess des Nachdenkens eingesetzt. So rief das Europäische Parlament für Europa den Klimanotstand aus. Ein Schritt, der zwar zunächst nur Symbolwert hat, aber doch ein Zeichen dafür ist, dass die Nachdenklichkeit in diesem Bereich auch der Überzeugung gewichen ist, dass nun endlich konkrete Taten folgen müssen. Ganz sicher auch ein wichtiges und notwendiges Signal an die Weltklimakonferenz, die am kommenden Montag in Madrid beginnt. Der Handlungsdruck für die 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt ist hoch. Es geht um Themen wie den Handel mit CO2-Lizenzen, strengere Klimaauflagen und eine Solidarität zwischen reicheren und ärmeren Ländern in Zeiten des Klimawandels. Denn Letztere leiden unter diesem Phänomen noch mehr als die westlichen Industriestaaten. Dass das Thema Klimawandel längst auch bei uns angekommen ist, beweisen unter anderem sinkende Grundwasserstände und die Tatsache, dass Forstexperten verstärkt Initiativen starten, um unsere Wälder mit Baumarten aufzuforsten, die mit den sich ändernden Klimabedingungen besser zurecht kommen als unsere bestehenden Wälder, die zu großen Teilen schon im Sommer einen Zustand wie sonst im Herbst aufwiesen. Klima und Kommerz in Einklang zu bringen, ist eine der größten Herausforderungen an uns alle. Nachhaltigkeit im Konsum ist schon jetzt möglich.



