Das dänische E-Sport-Team Astralis, weltweit die Nummer eins in dem Ego-Shooter Counter-Strike, will an die Börse. Erlöst werden sollen zwischen 17 und 20 Millionen Euro. Mehr als ein Dutzend große Pokale hat das dänische E-Sport-Team Astralis seit seiner Gründung im Jahr 2016 schon gesammelt. Allein vier Mal wurden die Clan-Mitglieder Weltmeister im Counter-Strike, einem Ego-Shooter. Sie sind damit das derzeit beste Team in dieser E-Sport-Disziplin. Jetzt will Astralis, das sich zur Medienfirma Astralis Group gemausert hat, an die Börse, wie Bloomberg berichtet...

