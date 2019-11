DAX: Positive November-Bilanz, E.ON hebt die Jahresprognose an

Der DAX setzte den jüngsten Seitwärtslauf zwar am heutigen Freitag fort. Doch die November-Bilanz kann sich sehen lassen. Denn für den Index ging es im laufenden Börsenmonat um annähernd 3 Prozent nach oben, wobei zwischenzeitlich ein neues 21-Monats-Hoch bei 13.374 Punkte erreicht wurde.

Das war heute los. Ein Grund, warum sich Anleger mit Neuinvestitionen derzeit noch zurückhalten, sind die erneuten Spannungen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst ein Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong unterzeichnet. Die chinesische Regierung reagierte erbost und kündigte Gegenmaßnahmen an. Es sieht derzeit aber nicht so aus, als ob das Hongkong-Thema die Verhandlungen im Handelsstreit ernsthaft gefährden würde.

Derweil blicken die Anleger gespannt auf die "Black Friday"-Bilanz. Der Tag nach dem gestrigen US-Feiertag Thanksgiving ist der umsatzstärkste Tag im US-Einzelhandel und gilt als Gradmesser für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Da infolge des gestrigen Feiertags am heutigen Freitag nur ein verkürzter Börsenhandel stattfindet, blieben Impulse für den deutschen Aktienmarkt aus.

