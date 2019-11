LONDON (dpa-AFX) - Bei der Messerattacke in London am Freitag sind nach Angaben der Polizei neben dem Angreifer zwei Menschen getötet worden. Drei weitere Opfer würden in Krankenhäusern behandelt, sagte eine Sprecherin am Abend./ro/DP/he

AXC0320 2019-11-29/21:30