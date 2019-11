Meguma Gold Corp.: Goldanomalie massiv ausgedehnt - wann erfolgt das Übernahmeangebot?!

Anzeige / Werbung

Unternehmen: Meguma Gold

WKN: A2JNEA

Empfehlung: Strong Buy

Kursziel mittelfristig: 0,50 Euro

Kursziel langfristig: 1,00 Euro

Kurz nach Börsenschluss am späten Freitagabend, veröffentlichte unser Gold Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) eine weitere Sensations-NEWS, welche über das Wochenende für reichlich Gesprächsstoff sorgen wird. Denn das Unternehmen hat eine weitere, bedeutende geologische Entdeckung gemacht, die noch mehr Begehrlichkeit bei anderen Branchenplayern wecken dürfte. Eine Übernahme des benachbarten Milliardenplayers St Barbara (WKN 851747) wird unser Ansicht nach immer wahrscheinlicher!

Zusätzliche geochemische Ergebnisse aus ihrem Projekt Touquoy West ergaben erhöhte Arsen- und Goldgehalte. Diese Ergebnisse haben es in sich, denn es wurden Goldanomalien entdeckt, die sich auf der Streichlänge zu der Touquoy-Goldmine von St. Barbara Ltd befinden (welche vor wenigen Monaten für 800 Mio. Dollar von Atlantic Goldübernommen wurde). Diese Antiklinale kann entlang eines Aeromagnetik-Trends verfolgt werden, der sich über MegumaGolds Touquoy West-Landpaket erstreckt und durch die Touquoy-Goldmine (produzierende Goldmine von St. Barbara) verläuft, die sich ungefähr 4 km nordöstlich befindet. Das Unternehmen erwartet in Kürze den Erhalt der restlichen Ergebnisse. Wir sind gespannt auf den weiteren Newsflow. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. Dies ist eine sensationelle Entdeckung (Karte-LINK), es zeichnet sich immer mehr ab, dass unser Top-Pick ebenfalls auf einem Millionen Goldschatz sitzt.

Geduldige Atlantic Gold Aktionäre (WKN A12AEZ) wurden im Juni mit hervorragenden News belohnt. Die deutlich größere St Barbara (WKN 851747) schluckte Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD. Realistisch gesehen konnten Anleger zu einem damaligen Kurs von durchschnittlich 0,15 CAD bei Atlantic Gold (WKN A12AEZ) einsteigen, also in etwa auf dem Niveau auf dem sich Meguma Gold (WKN A2JNEA) derzeit befindet. Der Übernahmekurs lag bei 2,90 CAD, also ein sattes Plus von über 1.800%. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von über 180.000 EUR.

Unser Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 16 Mio. Dollar (bei 1,7 Mio. Dollar Cash in der Kasse) und besitzt nahezu das komplette Areal rund um die gerade für 800 Mio. Dollar übernommene Atlantic Gold.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, fügte hinzu:

"Der Erhalt zusätzlicher anomaler Arsen- und Goldergebnisse aus den geochemischen Bodenuntersuchungen auf Touquoy West ist sehr ermutigend und wir warten gespannt auf den Erhalt der restlichen Ergebnisse. Wir überarbeiten auch die aktuellen Explorationspläne für dieses Gebiet, um ein erweitertes Programm der rasterbasierten IP-Erkundung (induzierte Polarisation) über eine größere Streichlänge zur Erfassung der schieren Größe des Trends der Bodenanomalien einzuschließen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Explorationsarbeiten in diesem sehr signifikanten Zielgebiet zu beschleunigen."

Eine weiteres Puzzleteil zur baldigen Übernahme?!

Da Die News erst am Freitag nach Börsenschluss veröffentlicht wurde, kursieren derweil verschiedene Gerüchte. Vorstellbar wäre, die direkte Aufnahme von Verhandlungen zu einem Joint-Venture oder sogar die gesamte Übernahme von Meguma, noch an diesem Wochenende. Denn eine solch gewaltige News an einem späten Freitagabend zu platzieren ist äußerst selten und könnte für anstehende Verhandlungen sprechen. Wir erwarten daher am frühen Montagmorgen einen gewaltigen Kursanstieg an den deutschen Börsen, denn diese werden nach den Sensationsnews als erste den Handel wieder aufnehmen. Daher haben deutsche Börsianer einen gewaltigen Zeitvorteil, sich noch vor dem explosionsartigen Anstieg am Montagnachmittag zur Eröffnung der kanadischen Börse zu positionieren.

Strategische Claims gesichert - warum eine Übernahme nicht unwahrscheinlich ist!

Bereits letzten Freitag vermeldete das Unternehmen, eine herausragende News. Man konnte sich einige strategisch wichtige Claims sichern, die an die Touquoy-Goldmine von St. Barbara Ltd angrenzen (welche vor wenigen Monaten für 800 Mio. CAD übernommen wurde). Die wahre Sensation an dieser News wollen wir ihnen gerne genauer näher bringen, denn sie birgt genug Stoff, für eine unserer Ansicht nach schnelle Übernahme von Meguma Gold (WKN A2JNEA).

In Kanada brodelt die Gerüchteküche gewaltig, man glaubt, dass St. Barbara (WKN 851747) die Claims versehentlich nicht verlängert hat. Dies erscheint im ersten Moment nicht vorstellbar, hat sich aber in der Vergangenheit, gerade in Kanada des Öfteren zu getragen und endete in einigen Fällen mit einer zwangsweisen Übernahme zu einem vielfach höheren Kurs. Denn die Claims waren für St. Barbara von großer strategischer und zentraler Bedeutung bei dessen Übernahme vor wenigen Monaten, da sich die produzierende Mine in unmittelbarer Nähe befindet. Die Karte zeigt eindrucksvoll, welches Meisterstück Meguma Gold (WKN A2JNEA) gelungen ist (neue Claims orange). Diese Unachtsamkeit kann St. Barbara im schlimmsten Fall mehrere 100 Mio. Dollar kosten.

Die Details zu den erworbenen Claims

Die jüngst erworbenen Claims sind eine Ergänzung zwischen dem bestehenden Projektgebiet Touquoy West des Unternehmens, das im Westen an St. Barbaras Goldmine Touquoy angrenzt und seinen umfangreichen Landflächen in der Umgebung der Goldlagerstätte Beaver Dam des Unternehmens. Beide Goldlagerstätten befinden sich in einem allgemein breiten vererzten/tektonischen Korridor und waren für die Übernahme von Atlantic Gold durch St. Barbara im Jahr 2019 für 722 Mio. Dollar von zentraler Bedeutung.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, erklärte:

"Wir sind sehr begeistert davon, dass wir diese Landflächen sofort erwerben konnten, als sie verfügbar wurden, da ihre strategische Lage innerhalb/neben St. Barbaras Moose River Corridor dem Unternehmen eine neue Explorationsmöglichkeit gibt, die ungefähr 4,2 km nordöstlich der Goldmine Touquoy beginnt. Das Unternehmen ist bereit, durch diese und andere strategische ausgedehnte Landflächen sowie die laufenden Arbeitsprogramme kurz- und langfristige Werte zu schaffen."

54 Gramm Gold pro Tonne - aggressives Bohrprogramm geplant

Das Unternehmen wird in Kürze ein aggressives Bohrprogramm starten, und zwar genau in dem Zielbereich (Killag Projekt), in dem man bereits Anfang des Jahres einen sensationellen Treffer mit über 54 Gramm Gold pro Tonne landen konnte! Sollte Meguma Gold (WKN A2JNEA) mit ihrem Projekt ganz in der Nähe von St Barbara (WKN 851747) welches Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD übernommen hat, solch einen Treffer landen, wird der Kurs auf Anhieb mehrere 100% steigen! Eine Übernahme ist dann als sehr wahrscheinlich einzustufen!

Insider investieren zu deutlich höheren Kursen!

Des Weiteren hat uns kürzlich die Nachricht erreicht, dass das Management der Meguma Gold (WKN A2JNEA) über 500.000 Aktien am Markt nachgekauft hat. Das erstaunliche an den Insiderkäufen ist die Tatsache, dass diese zu deutlich höheren Kursen erfolgten. Es wurde bis zu 0,19 CAD je Aktie bezahlt, dies ist ein deutlicher Kursaufschlag. Sie haben daher die Möglichkeit zu günstigeren Kursen von derzeit 0,13 CAD einzusteigen - verpassen Sie den Einstieg nicht!

Link zur Auflistung

Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis des Managements und ein Anzeichen dafür wie unterbewertet das Unternehmen derzeit ist. Auch wir sind vom langfristigen Erfolg des Unternehmens überzeugt und erwarten in den kommenden Wochen bedeutenden Newsflow.

Die Vielzahl an Insiderkäufen in den vergangenen Wochen, sind unserer Meinung nach auch ein Indiz dafür, dass das Management davon ausgeht äußerst positive Bohrergebnisse zu erzielen! Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einer Vielzahl von positiven Explorationsergebnissen, verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren!

Sollte der Goldpreis weiter in Richtung der 1.600 Dollar Marke steigen, hätte Meguma Gold (WKN A2JNEA) mit seinen Liegenschaften rund um Atlantic Gold genau ins Schwarze getroffen. Mitte des Jahres hat die deutlich größere St Barbara (WKN 851747) Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD übernommen! Wenn das kürzlich gestartete Explorationsprogramm erste Ergebnisse liefert, dürften auch die Interessenten für Meguma Gold (WKN A2JNEA) Schlange stehen.

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit hier noch heute zu investieren!

Unsere Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen

Übernahmekandidat Nr. 1 im Goldsektor - Nachbar Atlantic Gold wurde für 800 Mio. Dollar übernommen - Potenzial auf mehrere 100%!

Der Goldpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung und verteidigt hartnäckig die Marke um 1.500 Dollar, viele Experten rechnen aufgrund der Unruhen an den Märkten und der Niedrigzinspolitik, bereits gegen Ende des Jahres mit einem weiteren Anstieg des Goldpreises weit über das Allzeithoch von 1.900 Dollar hinaus. Gerade jetzt gilt es sich bei noch günstigen Goldaktien zu positionieren, welche von der breiten Masse noch nicht entdeckt wurden - wir haben mit Meguma Gold (WKN A2JNEA) einen Goldexplorer ausfindig gemacht der unserer Ansicht nach, das Potenzial hat innerhalb der kommenden Wochen eine Rallye von mehreren 100% hinzulegen, denn der Projektnachbar wurde vor wenigen Wochen für 800 Mio. Dollar übernommen.

Die Gründer haben ein Händchen für große Deals und gigantische Kurssteigerungen

Unser neuer Gold Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) ist außerdem der neue Deal der Macher von Auxly Cannabis (WKN A2JNSX ). Die Aktien von Auxly Cannabis schossen innerhalb eines Jahres um sensationelle 6.300% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,20 CAD in die Höhe. Aktuell wird Auxly Cannabis an der Börse mit 546 Mio. Dollar bewertet. Das aktuelle Management rund um CEO Theo van der Linde hält mehrere Millionen Aktien, dies ist ein extremer Vertrauensbeweis, wenn das Management Aktien des eigenen Unternehmens in dieser Größenordnung hält. Seien Sie dabei, wenn die Börsenstars von Auxly Cannabis mit unserem neuen Gold Aktientipp Meguma Gold (WKN A2JNEA) ihren nächsten großen Erfolgsdeal starten. Die großen Ankeraktionäre halten zwischen 70 und 80 % aller ausstehenden Aktien, dies ist ein Garant für schnelle Kurssteigerungen, da sich nicht viele Aktien im freien Handel befinden - verpassen Sie es nicht, rechtzeitig einzusteigen!

Warum ist die Chance groß das es sich hierbei um eine Atlantic Gold 2.0 handelt?

Meguma verfügt mit 11.147 Claims, die sich über eine gigantische Fläche von insgesamt 179.280 Hektar erstrecken, über eine der größten Landpositionen in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Die Meguma-Claims sind dabei entlang wenig explorierter Goldvorkommnisse nahe antiklinaler Strukturen (Bergsattel, Bruchstrukturen) gesteckt, sodass das Unternehmen rund 466 Kilometer Streichlänge an für Gold aussichtsreichen Antiklinalen kontrolliert! Meguma Golds (WKN A2JNEA) Projektflächen grenzen entweder direkt an die Liegenschaften von Atlantic Gold an oder liegen im Streichen der Lagerstätten von Atlantic, was die Aussichten auf weitere Goldfunde unserer Ansicht nach deutlich erhöht.

Unmittelbare Nähe zu bekannten Goldvorkommen

Der Clou: Die Claims von Meguma Gold (WKN A2JNEA) liegen größtenteils ganz in der Nähe der Liegenschaften von Atlantic Gold, die erst dieses Jahr für sage und schreibe 800 Mio. CAD von dem australischen Goldproduzenten St Barbara (WKN 851747) übernommen wurde! Atlantic hatte im März 2018 die Moose River-Mine (2,4 Mio. Unzen Goldressourcen, davon 1,9 Mio. Unzen an Reserven) zur kommerziellen Produktion gebracht. Die Mine besteht aus einer produzierenden Tagebaugrube sowie drei weiteren Minen, die noch entwickelt werden. Im laufenden Jahr solle die Produktion auf 92.000 bis 98.000 Unzen klettern. Die wichtigen Gesamtkosten sollten bei 695 bis 755 Dollar je Unze liegen oder umgerechnet auf US-Dollar bei 521 bis 566 Dollar je Unze. Damit gehöre der Konzern zu den Kostenführern in der Branche und zu einer der profitabelsten Goldminen weltweit!

Wiederholt sich die Übernahmeschlacht wie damals im Kali-Sektor im Jahr 2007?

Bereits im Jahr 2007 ereignete sich ein ähnlicher Run auf den Kaligürtel in Saskatchewan in Kanada, welcher Übernahmeschlachten und steil steigende Kurse mit sich brachte!

Schon damals hatten die Gründer und Großaktionäre von Meguma Gold (WKN A2JNEA) den richtigen Riecher und positionierten sich frühzeitig. Schlussendlich verkauften Sie ihr Unternehmen Canada Potash für 31 Mio. Dollar an einen chinesischen Staatskonzern!

Der Meguma Gold Belt hat eine ähnlich einheitliche Geologie wie das Saskatchewan Potash Basin und beide befinden sich in exzellenten bergbaufreundlichen kanadischen Provinzen.

Die großen Player verpassten es damals, frühzeitig die gesamten Claims für sich zu beanspruchen und abzustecken. Stattdessen wurden in den Jahren 2007-2010 einige Unternehmen von den Big Playern geschluckt (siehe Karte)!

PotashOne ÜBERNAHME zu 434 Millionen Dollar an die deutsche K + S (WKN KSAG88)

PotashNorth explodierte zu einer gigantischen Marktkapitalisierung von über 400 Millionen Dollar

Athabasca Potash ÜBERNAHME - 341 Millionen Dollar an BHP (WKN A2N9WV)

Anglo Potash ÜBERNAHME - 284 Millionen US-Dollar an BHP (WKN A2N9WV)

Saskatchewan Syndicate ÜBERNAHME - 67 Millionen US-Dollar an eine große russische Kalifirma

Canada Potash ÜBERNAHME -31 Millionen Dollar erworben - an eine chinesische staatliche Einrichtung.

Meguma Gold (WKN A2JNEA) kontrolliert nahezu alle aussichtsreichen Claims rund um St Barbara (WKN 851747), welches Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD schluckte.

Wir sind daher der Ansicht, dass in Kürze ein Branchenplayer geradezu gezwungen ist Meguma Gold (WKN A2JNEA) zu übernehmen. Auch eine weitere Übernahme von St Barbara (WKN 851747) würde uns alles andere als überraschen!

Erste Explorationserfolge bereits verzeichnet - 10.000 Meter Bohrprogramm gestartet, Ergebnisse in Kürze!

Und erste Erfolge deuten darauf hin, dass Meguma Gold (WKN A2JNEA) auf der richtigen Spur ist. So meldete das Unternehmen vor wenigen Monaten, dass man auf der Explorationsliegenschaft Killag im Bereich Killag East mit einem ersten Rückspülbohrprogramm (RC Drilling) anomale Goldwerte über eine Streichlänge von einem Kilometer (!) nachweisen konnte! Und die Gehalte können sich mehr als nur

sehen lassen. Meguma stieß unter anderem auf:

- 4 Meter mit 4,94 g/t Gold

- 2 Meter mit 4,64 g/t Gold

- 2 Meter mit 2,39 g/t Gold

- 1 Meter mit 54,2 g/t Gold

Hinzu kommt, dass das Unternehmen auf der Liegenschaft Ecum Secum Ende Mai Proben von Abraum historischer Abbaubetriebe entnahm und dabei auf Gehalte von bis zu 49,79 g/t Gold stieß. Auf Ecum Secum, die Liegenschaft befinde sich rund 60 Kilometer südöstlich von Atlantics Touquoy- Lagerstätte, wurde in der Vergangenheit hochgradiges Gold produziert, wobei Daten der Regierung von Nova Scotia einen durchschnittlichen Gehalt der Produktion von 12 g/t Gold ausweisen! Daraufhin entschloss sich Meguma Gold (WKN A2JNEA), ein 10.000 Meter Bohrprogramm anzustoßen, welches auf bis zu gigantischen 120.000 Meter erweitert werden soll.

Die in Kürze eintreffenden Bohrresultate dürften in den kommenden Wochen für reichlich positiven Newsflow sorgen. Mit einem Bohrprogramm vergleichbarer Größe konnte der direkte Nachbar und Aktien-Highflyer Atlantic Gold eine um den Faktor 25 größere Gold Ressource definieren.

Bohrergebnisse und erste Ressourcen-Schätzung in Kürze - Neubewertung voraus

Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden Nachrichten für unseren neuen Gold AktientippMeguma Gold (WKN A2JNEA). In den kommenden Wochen dürfte es Schlag auf Schlag gehen mit bahnbrechenden Unternehmensmeldungen und einer deutlichen Kurssteigerung, denn die aktuelle Marktkapitalisierung von 7 Mio. CAD spiegelt nicht im Ansatz eine faire Bewertung wider. Die in Kürze erwarteten Bohrergebnisse sowie eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard dürften für eine fundamentale Neubewertung unserer Gold Aktienempfehlung sorgen

Meguma Distrikt der neue Carlin Trend?



Im Meguma-District ist ein neuer Gold-Rausch ausgebrochen. Der Meguma-Gold-Trend gilt als die nächste mögliche Weltklasse-Gold-Lagerstätte nach 84.000.000 produzierten Unzen Gold im Carlin-Trend. Nach Einschätzung der Top-Geologen unseres neuen Top- Pick verfügt die Historie beider Gold-Lagerstätten über erstaunliche Analogien.



Der Carlin-District führte über ein ganzes Jahrhundert ein Dornröschen-Dasein in der Bergbau-Welt. Lediglich knappe 25.000 Unzen Gold wurden im Carlin District in den Jahren 1864 bis 1961 mit verschiedenen kleinen Bergbau-Aktivitäten gefördert, die vor allem mit der Suche nach Gold Nuggets beschäftigt waren. Erst im Jahre 1961 machte Newmont Mining den Carlin-Trend mit der Entdeckung der Carlin-Lagerstätte zur Weltklasse-Goldregion. Von 1965 bis heute wurden im Carlin-Trend sagenhafte 84.000.000 Unzen Gold gefördert.

Nach Einschätzung der Macher von Meguma Gold (WKN A2JNEA) hat der Meguma-District eine vergleichbare sensationelle Entwicklung wie die Weltklasse-Gold-Lagerstätte Carlin vor sich. Immerhin wurden im Meguma-District in den Jahren 1862 bis 1927 bereits 966.000 Unzen Gold mit kleineren, auf die Suche nach Gold-Nuggets abzielenden, Bergbau-Aktivitäten produziert - knapp 40 mal mehr als die historische Gold-Produktion im Carlin-Trend. Bereits im Jahr 1980 entdeckte Seabright Resources die Tourquoy-Gold-Lagerstätte. Für großes Aufsehen im Gold-Sektor sorgte nun Atlantic Gold mit dem Start der Gold-Produktion auf der Tourquoy-Lagerstätte. Mit modernen Explorations-Methoden ist es Atlantic Gold gelungen neue Gold Ressourcen zu definieren, die die historische Gold-Produktion auf den Claims um den Faktor 25 übersteigen. Das Gesamtpotential des Meguma-Districts könnte damit noch sehr viel größer sein, als die historische Gold-Produktion im Carlin-Trend.



Neue Explorationsmethode führt zu kompletter Neubewertung!



In der Vergangenheit konzentrierten sich Goldexploration und Abbau in Nova Scotia vor allem auf in (Quarz-) Adern auftretendes Gold, doch Meguma verfolgt einen anderen Ansatz und geht davon aus, dass noch weitaus größere Mengen des Edelmetalls als feinverwachsene Vererzung in Schiefergestein entdeckt werden kann. Dies sei in der Vergangenheit völlig übersehen worden, biete aber zusammen mit Quarzadern ein völlig neues Explorationspotenzial in der Region. Als Beispiel, wie MegumaGold-President Theo van der Linde erläutert, dient eben Atlantic Gold, die als erste das Potenzial auf einen Großvolumigen, kosteneffizienten Goldabbau in der Region erkannt hätten.



Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden Bohrergebnissen für unseren neuen Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) . In den kommenden Wochen dürfte es Schlag auf Schlag gehen

Managementteam und Insiderbeteiligung

Das erfahrene Managementteam rund um den CEO, Theo van der Linde, ist bestens aufgestellt und verfügt mit 3,5 Mio. CAD in der Kasse über ausreichend Kapital für ein aggressives Explorationsprogramm. Meguma Gold (WKN A2JNEA) hat derzeit ca. 96 Mio. ausstehende Aktien bei einer winzigen Marktkapitalisierung von 7 Mio. CAD - Projektnachbar Atlantic Gold wurde für über 800 Mio. CAD übernommen.

Die Insider rund um das Managementteam, sowie weitere Ankeraktionäre kontrollieren über 70 % der ausstehenden Aktien. Diese hohe Insiderbeteiligung ist bei Explorationsunternehmen als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, da das Management ihr eigenes Geld in die Firma investiert. Dies sind unserer Meinung nach exzellente Voraussetzungen für schnelle Kurssteigerungen bei Meguma Gold (WKN A2JNEA).

Fazit:

Unser Top-Pick hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 7 Mio. Dollar und besitzt nahezu das komplette Areal rund um die gerade für 800 Mio. Dollar übernommene Atlantic Gold. Des Weiteren erwarten wir in Kürze jede Menge News aus einem groß angelegten Bohrprogramm über 10.000 Meter - angesichts einer kürzlich veröffentlichten Bodenprobe von sensationellen 49,79 g/t Gold erwarten wir sehr gespannt die Ergebnisse des Bohrprogramms. Ein solcher Fund über mehrere Meter Länge, könnte die Aktie auf Anhieb in Richtung 1 EUR Marke befördern. Lassen Sie sich die Chance auf diesem günstigen Niveau einzusteigen! Wir rechnen mit einer rasanten Neubewertung in den kommenden Wochen!

