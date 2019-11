Wochenrückblick KW 48: Gute Chancen für eine Jahresend-Rallye, BVB-Aktie am Scheideweg

Auch in dieser Woche setzte der DAX den Seitwärtslauf fort. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Handelsstreit und neuer Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf Hongkong halten sich die Anleger mit Neuinvestitionen vorerst zurück. Solange sich der DAX aber über der wichtigen 13.000er-Marke halten kann, zeigen die Kurspfeile weiterhin nach oben. Es bestehen damit gute Chancen für eine Jahresend-Rallye.

Deutschland

Während der BVB am Mittwoch in der Champions League eine Niederlage gegen den FC Barcelona einstecken musste, bleibt der Verein geschäftlich auf Kurs. Dazu trägt auch der jüngste Deal mit Puma mit bei. Die BVB-Aktie steht jetzt am Scheideweg. Auf diese Kursmarke kommt es jetzt an. Mehr dazu hier.

