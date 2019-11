LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote für Irland um eine Stufe erhöht. Angesichts der robusten Entwicklung von Wachstum und Beschäftigung erhöhte S&P die Note auf AA- von A+. Die Bewertung liegt damit auf der vierthöchsten Stufe und S&P bescheinigte dem Euroland somit ein geringes Kreditausfallrisiko.

"Die irischen Wachstums- und Beschäftigungsergebnisse gehören nach wie vor zu den stärksten in den Industrieländern", erklärte S&P. "Das Wirtschaftswachstum, das sich in diesem Jahr zwar abschwächt hat, liegt immer noch deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone, was die flexiblen Arbeits- und Produktmärkte und eine lebhafte Immigration widerspiegelt."

