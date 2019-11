Die Verhandlungen über ein Ende des Gasstreits zwischen Russland und der Ukraine stocken. Die Zeit drängt. Wie die Spieltheorie hilft, den Konflikt zu lösen, erklärt Verhandlungsexperte René Schumann.

WirtschaftsWoche: Herr Schumann, die Gräben zwischen Russland und der Ukraine sind tief. Die Verhandlungsrunde über einen neuen Transitvertrag für russisches Gas durch die Ukraine ist gescheitert. Wie lässt sich dieser Konflikt lösen? René Schumann: In so einer komplexen Situation hilft die Spieltheorie. Mit ihr lassen sich solche schwierigen Verhandlungssituationen sehr gut analysieren: Wie sieht das Spielfeld aus, auf dem sich die Akteure befinden? Wer bringt was mit an den Verhandlungstisch? Wer hat welche Verhandlungsmacht? In diesem Konflikt zeigt sich: Die Ukraine hatte in der Vergangenheit eine sehr hohe Verhandlungsmacht. Russland war abhängig davon, dass die Ukrainer das russische Erdgas über ihren Boden transportieren lassen. Diese Situation hat sich mit dem Bau der neuen Gasleitung Nord Stream 2 für die Ukraine verändert. Die Ukraine muss also das Spielfeld ändern, es größer machen, um ihre Verhandlungsmacht zu stärken. Zum Beispiel, indem sie zusätzliche Spieler dazu holt.

Welche neuen Spieler könnten das denn sein, um die Verhandlungsmacht der Ukraine zu stärken? Das könnten zum Beispiel die USA sein. Die Ukraine könnte sich die USA als Verbündete in diesem Streit suchen, um ihre Verhandlungsmacht gegenüber Russland zu stärken. Aber das tut sie nicht. Dabei ist das ihre einzige Chance, will sie in diesem Machtspiel nicht verlieren. Die Ukraine müsste sich entscheiden, wem sie sich annähern will: Europa oder den USA. Doch die Ukraine entscheidet sich weder in die eine noch in die andere Richtung. So fällt es schwer, die USA als Verbündete gegen Russland für sich zu gewinnen. Das Risiko für die Ukraine, sich zu günstig zu verkaufen, ist sehr hoch.

Die Russen sind also in der besseren Verhandlungsposition?Russland hat sich sehr professionell in diesem Streit aufgestellt und sich konsequent überlegt, wie sie die Abhängigkeit von der Ukraine verringern kann. Das ...

