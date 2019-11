von Gian Hessami, Euro am SonntagKleiner Kapitaleinsatz - große Gewinne. Mit Hebelpapieren können Anleger überdurchschnittlich von Kursbewegungen profitieren. Die Oldtimer unter diesen Derivaten sind die Optionsscheine. Die ersten von Banken emittierten Papiere kamen in Deutschland 1989, also vor 30 Jahren, auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...