Basel (ots) - Am 30. November 2019 ging die didacta DIGITAL Swiss erfolgreich zu Ende. Während drei Tagen besuchten 2'500 Interessierte den neuen Event, um sich über die Innovationen des digitalen Wandels in der Bildung zu informieren. Die Aussteller erfreuten sich über den hohen Anteil an Fachbesuchern und Entscheidungsträgern.An der didacta DIGITAL Swiss tauschten sich vom 28. bis 30. November 2019 Bildungsverantwortliche und Lehrpersonen mit Expertinnen sowie Experten und ausstellenden Firmen über die digitale Zukunft des Lehrens und Unterrichtens aus. Der neue Event vereinte einen Ausstellungsbereich und diverse Veranstaltungsplattformen für neue Konzepte, medienpädagogische Szenerien, Bildungslösungen und Diskussionen.Aus- und Weiterbildungstreffpunkt mit Austausch und Inspiration 50 nationale und internationale Aussteller stellten ihre neusten Entwicklungen und Lösungen des Lernens und Lehrens mit digitalen Medien vor. Sie fokussierten sich auf die Bereiche digitale Grundbildung, pädagogische Einsatzszenarien, digitale Lehrmittel und Apps, leistungsfähige Infrastruktur, Making Robotics und Coding. Parallel zum Ausstellungsbereich fanden 76 Veranstaltungen, darunter hochkarätige Keynotes, inspirierende Best-Practice-Beispiele, Diskussionsrunden und praxisorientierte Workshops statt.Zu den Highlights zählten unter anderem die Auftritte von Dr. Manu Kapur (Professor für Lernwissenschaften an der ETH Zürich), Rahel Tschopp (Zentrumsleiterin Medienbildung und Informatik an der PH Zürich), Marc Weder (Geschäftsbereichsleiter Bildungskunden Microsoft), Nicolas Brandenberg (Leiter Digitale Medien Lehrmittelverlag Zürich) und Cristina Riesen (Initiantin von Spotlight Schweiz).Der Workshop Computational Thinking am Samstag wurde auch von Eltern mit Kindern besucht. Ein weiteres Highlight war das Generationenprojekt CompiSternli. Hier begleitete eine Primarschulklasse aus Bretzwil täglich Senioren auf ihrem Weg in die digitale Welt. Am Samstagabend waren sich Aussteller und Besuchende einig: An der didacta DIGITAL Swiss 2019 war die digitale Transformation im Bildungsbereich sicht- und erlebbar.Veranstalter der didacta DIGITAL Swiss ist die MCH Messe Schweiz (Zürich) AG. Unterstützt wurde die erste Durchführung vom didacta Verband, von der Pädagogischen Hochschule Zürich, dem Pädagogischen Zentrum PZ.BS - ICT/TU Medien und der We Are Play Lab Foundation.Die nächste didacta DIGITAL Swiss ist im Herbst 2020 geplant.Kontakt:Patrizia Ciriello, KommunikationsleiterinMCH Messe Schweiz (Basel) AG | CH-4005 BaselTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@didacta-digital.chOriginal-Content von: Didacta Schweiz Basel / MCH Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052967/100837762