Diese Woche wird das wichtigste neue Fahrgeschäft in Disneys (WKN:855686) Florida Resort eröffnet. Star Wars: Rise of the Resistance eröffnet in Disney World am 5. Dezember. Die immersive Sci-Fi-Attraktion wird einen Monat später im kalifornischen Disneyland eröffnet. Ein Medienereignis ist bereits für den 4. Dezember geplant, sodass alles auf Kurs zu sein scheint, damit das neue Star Wars-Fahrgeschäft pünktlich in Florida eröffnet werden kann. Los geht's! Disneyland hat die Investoren beunruhigt, ...

