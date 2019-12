die Aktie von BMW befindet sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 58,40 Euro in einem steilen Aufwärtstrend. Am 21. Oktober wurde dabei der 200er-EMA (rote Linie im Chart) erobert, womit sich die Lage für die Aktie auch langfristig wieder langsam aufhellte. Die Papiere zogen in der Folge dann auch weiter an und erreichten am 12. November bei 75,88 Euro das jüngste Verlaufshoch.

Seitdem tendiert der Titel zur Seite, kann sich aber weitgehend über der Unterstützungszone bei 73 Euro halten. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist klar intakt und die Aktie könnte die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett zu einem weiteren Kursanstieg bis zur nächsten Widerstandszone bei 76,70 Euro nutzen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an.

Prognose für 2019 bestätigt

BMW konnte seine Pkw-Auslieferungen in den ersten neun Monaten 2019 um 1,7 Prozent auf 1,866 Mio. steigern. Vor allem der Absatz in China zog um 14,5 Prozent an. Ohne China wären die weltweiten Absätze von BMW rückläufig gewesen. Der Umsatz legte in den ersten drei Quartalen um 3,4 Prozent auf 74,84 Mrd. Euro (Vorjahr: 72,37 Mrd.) zu.

Das EBIT reduzierte sich um 29,1 Prozent auf 5,07 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,16 Mrd.), nach Steuern und Anteilen Dritter wurde ein Ergebnis in Höhe von 3,53 Mrd. Euro (Vorjahr: 5,67 Mrd.) ausgewiesen. BMW hat wie andere Autohersteller aktuell mit Gegenwind zu kämpfen, ist jedoch breit und solide aufgestellt. Der Ausblick wurde vom Management bestätigt.

Zudem verfügt BMW gegenüber der Konkurrenz über Wettbewerbsvorteile bei E-Mobilität und Nachhaltigkeit, die den Konzern unterstützen dürften. Es bietet sich eine Long-Position im Bereich von 73 Euro an, die zunächst um 67,50 Euro abgesichert werden könnte. Der Stopp sollte bei positivem Kursverlauf schnell auf Einstand und schließlich in den Gewinn nachgezogen werden. ...

