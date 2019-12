Nach der großen Aufholjagd gönnt sich das Hebel-Depot in Summe eine Verschnaufpause. Nicht so die Aktie von Nvidia und damit der Optionsschein auf den Chiphersteller. Letzterer notierte zeitweise bei 200 Prozent im Plus. Auch die Papiere auf TUI und Nemetschek halten sich sehr gut.Nvidia hat in der abgelaufenen Handelswoche ein Upgrade von Morgan Stanley bekommen. Chipwerte-Analyst Joseph Moore hob das Rating von "Equal Weight" auf "Overweight" an. Sein Kursziel lautet auf 259 Dollar.Die Geschäftsbereiche ...

