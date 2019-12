Köln (ots) -Die Jury hat ihre Entscheidungen gefällt: Zehn Chöre ausNordrhein-Westfalen konnten sich in ihren Vorentscheiden gegen starkeKonkurrenz durchsetzen und stehen im Halbfinale des WDR-Wettbewerbs"Der beste Chor im Westen"! Das WDR Fernsehen überträgt die Show liveam Freitag, dem 6. Dezember um 20.15 Uhr.Mit überzeugenden Stimmen und ausdrucksstarken Bühnenperformanceshinterließen die Chöre bei der prominenten Jury rund umChartstürmerin Beatrice Egli, Erfolgssänger Giovanni Zarrella, "TexasLightning"-Frontfrau Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malburg vomWDR-Rundfunkchor den besten Eindruck. Galt in den Vorentscheidenallein das Jury-Urteil, müssen die Chöre im Halbfinale nun die Herzender TV-Zuschauer erobern: Vier Chöre werden vom WDR-Publikum perAnruf oder SMS ins Finale am 13. Dezember geschickt. Den letzten Chorwählt die prominente Jury aus, so dass schließlich fünfGesangsformationen in die Finalrunde des WDR-Chorcastings einziehenwerden. "Ich wünsche mir für das Halbfinale, dass die Chöre mutigihre gesanglichen Stärken herausarbeiten und auch in der Performanceüberraschen und begeistern!", freut sich Jurymitglied Beatrice Egliauf die Show.Diese zehn Chöre sind im Halbfinale dabei:-Gemischte Stimmen BIGGEsang (Olpe)-TEN SING United (NRW)-Starlights (Ostbevern)-chor cantiamo (Aachen)-S(w)ing and Praise mixed (Bonn)-Encore! (Düsseldorf)-Sounds Like Wednesday (Ennepe-Ruhr-Kreis)-Jugendchor Theater Bonn (Bonn)-Frauenensemble Encantada (Neunkirchen)-LahnVokal (Feudingen)Moderiert von Marco Schreyl und Sabine Heinrich verspricht dasLive-Halbfinale Spannung pur, schließlich geht es für die Chöre umviel: Nach der Entscheidung haben die fünf Finalteilnehmer nur einigeTage Zeit, sich auf das große Live-Finale am 13. Dezember (20.15 Uhrim WDR Fernsehen) vorzubereiten. Der Gewinner-Chor erhält einPreisgeld von 10.000 Euro und einen Auftritt mit dem WDR Rundfunkchorin seiner Heimatstadt."Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment.Redaktion: Daniel BoltjesMehr Informationen unter derbestechor.wdr.de undwww.facebook.com/ChorimWesten.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnWDR PressedeskE-Mail: wdrpressdesk@wdr.deTel. 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4455166