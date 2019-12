... und die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) profitiert daran, überproportional. Auch wenn Wirecard in Zukunft die reinen Paymentservices in ihrem Gesamtumsatzanteil relativ zurückfahren will, sind diese die Basis für Wirecards Erfolg und für Wirecard die Basis, um die Mehrwertdienste weiterentwickeln zu können und direkt einer großen Zahl von Nutzern zur Verfügung zu stellen -Marktdurchdringung entscheidet über den Erfolg. CNN Business berichtet für die USA über Verkaufsrekorde allenthalben und prognostiziert für den Cyber Monday den besten Verkaufstag ever. Allein Thanksgiving bot Online-Sales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...