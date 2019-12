BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat an das neue SPD-Führungsduo appelliert, die Arbeit der großen Koalition weiterzuführen. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte zur Bild am Sonntag: "Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollten die Regierung in der zweiten Halbzeit nach Kräften unterstützen, um die offenen Projekte aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen." Außerdem müssten sie jetzt die SPD programmatisch erneuern, "damit sie wieder die politische Meinungsführerschaft im Land gewinnt".

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, forderte Klarheit von der neuen Führung: "Der Wahlausgang in der SPD schafft weitere Unsicherheit mit Blick auf den Fortbestand der großen Koalition. Wir können uns keine langwierigen Hängepartien in Berlin leisten. Ich appelliere an die Verantwortung aller Beteiligten, rasch klare Verhältnisse zu schaffen, denn es sind noch große Herausforderungen zu stemmen."

December 01, 2019

