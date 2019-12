Die SPD-Basis zeigt mit der Wahl des neuen Führungsduos die große Sehnsucht nach einem Wandel in Deutschland. Doch vielleicht ändert sich gar nicht so viel - und der Koalition gelingt sogar ein kleiner Aufbruch.

Vor dreieinhalb Jahren wäre es noch eine Sensation gewesen, dass sich die Mitglieder der SPD für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als Parteispitze entscheiden - also zwei Politiker mit wenig Erfahrung in Spitzenämtern und noch weniger zählbaren Erfolgen. Zudem haben beide noch nie einen direkten Auftrag vom Wähler bekommen, ein in der Demokratie durchaus aussagekräftiger Test unter Realbedingungen.

Doch nun, da sich das Jahr 2019 dem Ende zuneigt, ist die Entscheidung der SPD-Mitglieder für "Nowabesken" keine wirkliche Überraschung mehr. Dazu ist in den vergangenen dreieinhalb Jahren zu viel passiert, was sich unter der Überschrift "Alles, nur nicht das Establishment!" zusammenfassen lässt: Die Briten entschieden sich im Juni 2016 für den Brexit, Donald Trump gewann im November des gleichen Jahren selbst zu seiner eigenen Überraschung die Präsidentschaftswahl, und Emmanuel Macrons Weg in den Elysée-Palast führte im Mai 2017 über den Trümmerberg der französischen Parteienlandschaft.

Und Olaf Scholz ist nicht nur für viele Sozialdemokraten der Regierungspragmatismus in Person - und damit des "Weiter-so-Establishments".

Der Bundesfinanzminister hat in seiner langen politischen Laufbahn durchaus Erfolge vorzuweisen, aber: Seine selbst für hanseatische Maßstäbe ausgeprägte Besserwisserei macht ihn nicht eben sympathisch, bei aller unbestreitbaren Kompetenz. Genauso sein offenbar begrenzter Wille, seine gefühlte Überlegenheit nicht ständig zu zeigen. Scholz kann im kleinen Kreis durchaus redselig und - man glaubt es kaum - sogar lustig sein. Doch er hielt es nicht für nötig, mit einer gewissen Leidenschaft für sich und sein Programm zu werben. In einer Zeit, in der Menschen überhaupt erstmal für die Politik begeistert werden müssen, bevor ein Politiker für sie sichtbar werden kann, ist das zu wenig. Wie groß auch in Deutschland ...

