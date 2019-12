Berlin (ots) - Berlin. Nach der Entscheidung der SPD-Basis für eine neue Parteispitze hat die CSU im Bundestag an die Sozialdemokraten appelliert, weiter in der Regierung zu bleiben. Gleichzeitig erteilte sie den SPD-Forderungen, den Koalitionsvertrag nachzuverhandeln, eine entschiedene Absage. "Wir stehen zu dieser großen Koalition und wollen die Regierungszusammenarbeit mit der SPD fortsetzen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).Kritik am Ausgang des Votums äußerte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller. "Für mich ist die Entscheidung der SPD-Mitglieder kein Grund zur Freude", sagte er dem "Tagesspiegel".https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-waehlt-neue-fuehrung-kramp-karrenbauer-wir-stehen-zu-dieser-koalition/25287310.htmlRückfragen bitte an:030 / 290 21 14301Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4455475