Allein mit Online-Einkäufen sind am Black Friday rund 7,4 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert worden - ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2018. Der Smartphone-Anteil stieg auf 40 Prozent. Thanksgiving und der darauffolgende sogenannte Black Friday sind ein Milliardengeschäft für den Handel - zunehmend auch online. Einer Analyse von Adobe zufolge sollen am Freitag allein per Computer, Tablet und Smartphone Waren im Wert von 7,4 Milliarden Dollar bestellt worden sein. Das bedeutet einen Zuwachs von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am Donnerstag, Thanksgiving, standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...