Nun also doch: Rund ein Jahr nach dem Deutschland-Start will die Commerzbank ihren Kunden Apples mobilen Bezahldienst Apple Pay offenbar verfügbar machen.? Commerzbank hat Kunden lange Zeit vertröstet? Apple Pay kommt nun doch für einige Commerzbank-Kunden? Starttermin noch unbekanntSeit Dezember 2018 bietet Apple seinen Bezahldienst Apple Pay in Deutschland an. Doch bislang haben sich viele große deutsche Finanzinstitute davor gescheut, den eigenen Kunden die mobile Bezahloption ...

Den vollständigen Artikel lesen ...