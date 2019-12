Die USA ziehen sich aus Syrien, Irak, Afghanistan zurück. Es wäre wichtig, wenn Europa dort künftig eine stärkere Rolle spielte. Doch das dürfte kaum passieren.

eit US-Präsident Donald Trump im Oktober den Abzug der US-Truppen aus Syrien anordnete, ist die Debatte über den Rückzug der USA aus dem Nahen Osten neu entbrannt. Obwohl immer noch 50.000 bis 70.000 amerikanische Soldaten im und um den Persischen Golf stationiert sind, wird immer deutlicher, dass Washington sich weltpolitisch neu orientiert: Weg von den "endlosen Kriegen" im Irak und in Afghanistan, heraus aus der Golfregion in Richtung Pazifik. Dieser Trend, den bereits Barack Obama mit seinem "pivot to Asia" von 2009 einleitete, prägt die amerikanische Politik seit nunmehr einem Jahrzehnt und gewinnt unter Trump an Fahrt. Zwei Gründe sorgen für den Rückzug der USA: das nachlassende Interesse am nahöstlichen Öl und der sich abzeichnende Konflikt mit der neuen Supermacht China.

Die enge Beziehung der USA zum Persischen Golf geht auf die Vierzigerjahre zurück, als amerikanische Ölfirmen in Saudi-Arabien Öl zu fördern begannen und die bis dahin dominierenden Briten als Vormacht am Golf ablösten. Zu wichtig war das schwarze Gold für den Wiederaufbau des zerstörten Europa, als dass Washington im Konflikt mit der Sowjetunion auf eine Präsenz dort verzichtet hätte. Besonders eng war die Beziehung zu Saudi-Arabien, das zum verlässlichen Lieferanten der USA und ihrer Verbündeten wurde und im Gegenzug auf den Schutz durch die Supermacht bauen konnte. Dominierte zunächst der amerikanische Wunsch nach direktem Zugriff auf das saudi-arabische Öl und die daraus zu ziehenden Profite, setzte sich in den Sechziger- und Siebzigerjahren die Einsicht durch: Die Versorgung der Weltenergiemärkte ist wichtiger als das Gewinnstreben der eigenen Konzerne.

Diese neue Wahrnehmung der Golfregion änderte nichts am Willen der USA, der UdSSR das Gebiet zu versperren. Ende der Sechzigerjahre beschloss Großbritannien, sich aus all seinen Besitzungen östlich von Suez zurückzuziehen, sodass den USA ab 1971 ein wichtiger Verbündeter bei der Sicherung der Ölförderländer und der Transportwege fehlte. Vor dem Hintergrund der seit der Ölkrise von 1973 rapide steigenden Preise war der Abzug der Briten besonders schwerwiegend.

Die USA hätten gerne schon damals mehr Präsenz gezeigt, waren jedoch durch den Vietnamkrieg gebunden, sodass die Nixon-Administration nach regionalen Verbündeten suchte, die diese Aufgabe anstelle des US-Militärs übernähmen. Es war vor allem Iran unter Schah Reza Pahlavi, der die Lücke füllte und in den Siebzigerjahren zu einem der wichtigsten Verbündeten der USA außerhalb der Nato wurde. Er hatte auch das nötige Geld für eine massive Aufrüstung seiner Armee; das iranische Militär zählte Ende der Siebzigerjahre rund 400.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...