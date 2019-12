Von den 1500 befragten europäischen Frauen erzielten die Deutschen den höchsten Prozentsatz an Frauen, die "tierversuchsfrei" als wichtigste Eigenschaft von Kosmetik betrachten

BARCELONA, Spanien, Dec. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 28,5 % der deutschen Frauen gaben an, dass wenn sie Kosmetik online kaufen, tierversuchsfreie Produkte einen höheren Stellenwert haben als Produkte mit anderen Eigenschaften. Pflegeprodukte für empfindliche Haut folgen darauf mit 27,9 %.



Für diese Umfrage wurden 1500 Frauen im Vereinigten Königreich, in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland zu ihrem Online-Kaufverhalten in Bezug auf Kosmetik befragt.

Die Umfrage zeigt auf, dass in Italien und Spanien Pflegeprodukte für empfindliche Haut am meisten gefragt sind, im Vergleich zu dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich, in denen Kosmetik ohne Tierversuche bevorzugt werden.

Die Eigenschaft, die allgemein den niedrigsten Stellenwert bei der Kaufentscheidung in allen Länder hat ist "vegan / pflanzlich" mit nur 6,9 %. Deutschland ist hier mit einem Prozentsatz von 8,7 % eine Ausnahme.

Abgesehen von den Produkteigenschaften, belegt die Marktforschung, dass Lippenstift das beliebteste Kosmetikprodukt bei europäischen Frauen ist (59,1 %), gefolgt von Gesichtsmasken (57,4 %) - weitaus gefragter als Lidschatten, Eyeliner, Concealer usw.

Außerdem zeigt die Marktforschung, dass die meisten europäischen Frauen alle paar Monate online kaufen. Allerdings gibt es Unterschiede, denn Frauen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien kaufen mehr Make-up als Frauen in Spanien und Deutschland.

Auch wenn Amazon der beliebteste Onlineversandhändler für den Kauf von Kosmetikprodukten ist, belegt die Studie, dass in Frankreich Amazon nicht der beliebteste Kosmetikhändler online ist. Sephora und Yves Rocher stehen dort an der Spitze und Amazon nimmt die 6. Stelle ein.

Das ändert sich in Deutschland: Dort belegt Amazon die zweite Stelle der drei Top-Kosmetik-Onlineversandhändler (25,8 %), Douglas ist an der Spitze (26,6 %) und DM nimmt den dritten Platz ein (17,2 %).

Des Weiteren zeigt die Umfrage, dass zu den Eigenschaften der Website, die die Aufmerksamkeit der Online-Kunden auf sich ziehen sollen, Kundenfotos/Videos und Sternebewertung bei Kosmetik-Onlineshops am besten abschneiden. In Bezug auf Kundenservice bewerteten die meisten Befragten Online-Chats als beste Kommunikationsmethode.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32b7a302-5bd4-49ed-ae67-eaef6819a009/de