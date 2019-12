Die Verbindung zwischen beiden Börsenduell-Gegnern hat einen Namen: Bernard Arnault. Dieser hat ein ebenso ausgeprägtes Gespür für Marken wie für die Mehrung seines Vermögens und hat es mit seinen 70 Jahren zum reichsten Mann Europas gebracht. Und der jüngste Coup von LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (FR0000121014), die Übernahme des 182 Jahre alten US-Schmuckkonzerns Tiffany & Co. (US8865471085) für 16,2 Mrd. Dollar, könnte ihn bald auch weltweit auf den ersten Platz katapultieren. Tiffany ist einer der berühmtesten Marken der Schmuckindustrie und im Film "Breakfast at Tiffany's' (1961) mit Audrey Hepburn zu sehen. Auch Marilyn Monroe besang die Edelsteine von Tiffany 1949 mit "Diamonds Are a Girl's Best Friend' in dem Musical "Blondinen bevorzugt'.

