Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überraschend gut und zudem besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten aus China sorgen am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten für gute Stimmung. Allerdings fallen die Gewinne überwiegend moderat aus, weil im Handel die Nachhaltigkeit der Daten angezweifelt wird. Zum einen dürfte der wieder in Expansion anzeigende Einkaufsmanagerindex aus China auch staatlichen Ausgabenprogrammen und Steuersenkungen zu verdanken sein, zum anderen gebe es weiter keine Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit, heißt es.

Damit drohen weiter ab Mitte Dezember neue Strafzölle seitens der USA auf Importe aus China, die dann wieder negativ auf das Wachstum wirken dürften. Staatlichen Medien zufolge besteht Peking weiter darauf, dass die USA als Teil des im Raum stehenden Erste-Phase-Abkommens bereits verhängte Strafzölle reduzieren. Daneben gibt es Berichte, dass es wegen der Spannungen zwischen den beiden Ländern um die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong frühestens Ende des Jahres zu einem Deal kommen dürfte.

Für Konjunkturzuversicht dürfte auch sorgen, dass am sogenannten Black Friday in den USA die Online-Umsätze offenbar ein Rekordniveau erreichten.

In Tokio fällt das Plus mit 1 Prozent auf 23.520 Punkte am größten aus. In Schanghai, Hongkong und Seoul wie auch in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, belaufen sich die Zugewinne dagegen lediglich auf je rund 0,3 Prozent.

In Indien ist die Tendenz ebenfalls leicht positiv, hier sind Telekommunikationsaktien stark gesucht. Hintergrund sind von der Branche angekündigte höhere Gebühren für Datenübertragung und Mobilfunkgespräche.

Am Ölmarkt ziehen die Preise deutlicher an um bis zu 1,7 Prozent, ebenfalls getragen von Konjunkturoptimismus. Außerdem stützen laut Händlern Spekulationen, dass die Opec-Staaten und verbündete Ölförderer erwägen sollen, die Produktionssenkungen auszudehnen. Der Goldpreis kommt dagegen zurück um 3,50 Dollar auf 1.460,50 je Feinunze.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.862,30 +0,24% +21,53% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.528,86 +1,01% +16,38% 07:00 Kospi (Seoul) 2.092,39 +0,21% +2,52% 07:00 Schanghai-Comp. 2.878,02 +0,21% +15,40% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.438,51 +0,35% +1,91% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.190,93 -0,09% +4,08% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.567,98 +0,40% -7,62% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 % YTD EUR/USD 1,1019 -0,0% 1,1021 1,1009 -3,9% EUR/JPY 120,80 +0,1% 120,70 120,56 -3,9% EUR/GBP 0,8530 -0,1% 0,8536 0,8530 -5,2% GBP/USD 1,2919 +0,1% 1,2912 1,2903 +1,4% USD/JPY 109,63 +0,1% 109,52 109,52 -0,1% USD/KRW 1181,70 +0,3% 1181,70 1181,00 +6,0% USD/CNY 7,0324 -0,0% 7,0324 7,0314 +2,2% USD/CNH 7,0318 +0,0% 7,0285 7,0333 +2,3% USD/HKD 7,8293 +0,0% 7,8279 7,8276 -0,0% AUD/USD 0,6775 +0,1% 0,6765 0,6775 -3,8% NZD/USD 0,6448 +0,3% 0,6431 0,6425 -4,0% Bitcoin BTC/USD 7.271,51 -1,5% 7.382,01 7.476,51 +95,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,10 55,17 +1,7% 0,93 +15,7% Brent/ICE 61,26 60,49 +1,3% 0,77 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.460,28 1.463,91 -0,2% -3,64 +13,9% Silber (Spot) 16,94 17,02 -0,5% -0,08 +9,3% Platin (Spot) 897,80 896,02 +0,2% +1,78 +12,7% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,5% +0,01 +0,4%

December 02, 2019 00:45 ET (05:45 GMT)

