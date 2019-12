FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.455 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.155 EURNAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.073 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.045 EURFU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.036 EURFLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.091 EURZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.309 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.191 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.527 EURPFQ XFRA SG1J17886040 PAC.CENT.REG.D.-LOC.SD-10 0.037 EURCSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 0.600 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EURVTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.155 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.410 EURSCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.455 EUREG0 XFRA BMG3198U1027 ESSENT GROUP LTD DL-,015 0.136 EUR1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.331 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.227 EUR2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.191 EUR1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.055 EUR13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.014 EURSII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.082 EUR2OQ XFRA US03212B1035 AMPLIFY EN. CORP. NEW 0.182 EUR