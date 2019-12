Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1015 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.Gegenüber dem Franken hielt sich der Euro weiter über 1,10 Franken. Die Gemeinschaftswährung war am Freitagabend über diese Marke bis auf 1,1019 Franken gestiegen. Der US-Dollar bewegte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...