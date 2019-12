Weitere Vermietungserfolge bei DEMIRE: Über 30.000 qm Neuabschlüsse im LogistikPark Leipzig DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges Weitere Vermietungserfolge bei DEMIRE: Über 30.000 qm Neuabschlüsse im LogistikPark Leipzig 02.12.2019 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Weitere Vermietungserfolge bei DEMIRE: Über 30.000 qm Neuabschlüsse im LogistikPark Leipzig - DB Schenker und MOBIS mieten 19.400 qm im LogistikPark Leipzig - Ankermieter verlängert bestehenden Mietvertrag und erweitert um rund 11.000 qm - Annualisierte Miete des LogistikParks auf 4,5 Millionen Euro erhöht - Vermietungsquote auf 90% und WALT auf 3,7 Jahre gesteigert Langen, 02. Dezember 2019. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISN:DE000AOXFSFO) vermeldet die erfolgreiche Vermietung von 30.000 qm im LogistikPark Leipzig. Der Ankermieter, ein renommiertes RE-Commerce Unternehmen, das seit 2016 als Mieter im LogistikPark Leipzig angesiedelt ist, hat den bestehenden Mietvertrag um 11.000 qm auf 70.000 qm erhöht und langfristig angemietet. Zudem wurden weitere 19.400 qm an DB Schenker und MOBIS, zwei namhafte Unternehmen aus dem Logistiksektor, vermietet. Die Leerstandsquote im LogistikPark Leipzig sinkt damit erstmals auf 10%, während der WALT auf 3,7 Jahre steigt. Beim Erwerb des Objektes durch die DEMIRE im Jahre 2015 lag die Leerstandsquote bei rund 40% und der WALT bei nur 1,9 Jahren, die Re-Positionierung ist also erfolgreich gelungen. Mit nun 4,5 Mio. Euro Mieteinnahmen pro Jahr trägt der LogistikPark Leipzig 5,3 % zur derzeitigen annualisierten Gesamtmiete des DEMIRE Portfolios von 86,0 Mio. Euro bei. Der LogistikPark Leipzig bietet ein attraktives Flächenangebot für einen ausgewogenen Branchenmix u.a. aus den Bereichen Veranstaltungstechnik, E-Commerce und Logistikdienstleister. Mit einer Gesamtvermietungsleistung von über 140.000 qm im laufenden Jahr hat DEMIRE die gesamte Vorjahresleistung bereits deutlich übertroffen. Der WALT des Gesamtportfolios stabilisiert sich von 4,5 Jahren am Jahresanfang bei nun 4,7 Jahre. Presse & Investor Relations: DEMIRE - Deutsche Mittelstand Real Estate AG Michael Tegeder Tel: +49 6103 - 372 49 44 Email: tegeder@demire.ag Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1,1 Millionen m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 925343 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925343 02.12.2019 ISIN DE000A0XFSF0 AXC0055 2019-12-02/07:45