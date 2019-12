(NEU: Prosiebensat1, Mediaset) === 08:00 TR/BIP 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 50,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,8 1. Veröff.: 43,8 zuvor: 42,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 45,9 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundeslandwirtschafts- ministerin Klöckner, Statements vor dem Gespräch mit Verbänden aus der Land- und Forstwirtschaft, Berlin 10:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, PK zum Top-50-Ranking der umsatzstärksten US-Unternehmen in Deutschland sowie Vorstellung der KPMG-Studie zum Standort Deutschland aus Sicht von US-Unternehmen, Frankfurt *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,6 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 51,3 *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,4 Punkte zuvor: 48,3 Punkte 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Austausch zu aktuellen wirtschaftpolitischen Fragen, Berlin 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - DE/Prosiebensat1, Gespräche mit Großaktionär Mediaset *** - GB/US-Präsident Trump zu Besuch in Großbritannien (bis 4.12.), London - ES/Beginn UN-Klimakonferenz (bis 13.12.), Madrid ===

