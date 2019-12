Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag im Oktober gegebene Ausblick bis 2022 ziele vor allem auf weiteren Vertrauensaufbau nach dem schwierigen Jahr 2018, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim nächsten Blick voraus in 14 Monaten dürfte der Konzern ein positiveres Bild zeichnen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004