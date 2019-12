London und Philadelphia und Brüssel (ots/PRNewswire) - Laut World Intellectual Property Organization (WIPO) nimmt die Beantragung von geistigen Schutzrechten rasant zu, 2018 sogar auf ein Rekordniveau 1 . Aus diesem Grund war es noch nie so wichtig, dass IP-Experten auf verlässliche und erkenntnisreiche Daten und Analysen zugreifen können, wenn es um strategische und operative Entscheidungen geht.Unternehmen rund um den Globus verlassen sich auf die Daten von Darts-ip, um schnell relevante Fälle zu finden. Dadurch lassen sich fundiertere juristische Entscheidungen treffen, Strategien optimieren, Effizienzgewinne erzielen, Kosten reduzieren und relevante Prozesse in aller Welt verfolgen. Durch die Zusammenlegung der Lösungen von Clarivate und der Rechtsprechungsdaten von Darts-ip erhalten die Nutzer noch mehr Kontext, Zugang und Einsicht in den Status von Marken, Patenten, Domains, Designs und Urheberrechten."Wir erweitern kontinuierlich unser Angebot und festigen unsere Position als verlässlicher globaler Partner, indem wir geschäftskritische Daten und fundierte Fachkenntnis für Innovatoren überall auf der Welt bereitstellen. Die Übernahme von Darts-ip ist ein wichtiger Schritt, um dieses Versprechen einzulösen. Wir wollen unseren Kunden das bestmögliche Angebot an IP-Lösungen und -Analysen bieten, damit sie ihre größten Hürden überwinden können", sagte Jeff Roy, President, IP Group, Clarivate Analytics. "Dies ist die dritte IP-Akquisition von Clarivate in der jüngeren Vergangenheit und Beweis für unsere Verpflichtung zu maßgeblichen Investitionen in unsere Daten, Analysedienste und Plattform.""Wir sind das einzige juristische Technologieunternehmen, das IP-Rechtsprechungsdaten aus der ganzen Welt auf detaillierte und organisierte Weise zusammenträgt. Damit sind wir die perfekte Ergänzung zu den verlässlichen, globalen IP-Lösungen von Clarivate", sagte Evrard van Zuylen, Managing Director, Darts-ip. "Rechtsprechungsdaten waren traditionell nicht für die IP-Recherche indiziert und oft auch nicht digitalisiert, weshalb die Recherche schwierig war. Unsere KI-gestützten Lösungen und Analysen helfen IP-Experten durch kontextbezogene Daten dabei, informiertere Entscheidungen zu treffen. Sie passen ideal zu Clarivates breitem IP-Angebot. Wir sind stolz darauf, in eine globale Organisation mit einer langen Tradition in Patenten, Marken und Domains aufgenommen zu werden."Informationen zu Clarivate AnalyticsClarivate Analytics ist ein weltweit führender Anbieter von verlässlichen Erkenntnissen und Analysen, die das Innovationstempo beschleunigen. Wir haben einige der vertrauenswürdigsten Marken in der Welt der Innovationen etabliert, darunter Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor und Techstreet. Heute verfolgt Clarivate Analytics die mutige unternehmerische Mission, Kunden dabei zu unterstützen, neue Ideen schneller in lebensverändernde Innovationen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter clarivate.com .Informationen zu Darts-ipDarts-ip bietet Informationen und Analysen, die Verfahren zur Anmeldung, Verteidigung und Durchsetzung von IP-Rechten auf der ganzen Welt unterstützen. Durch Darts-ip erhalten IP-Experten einzigartige Einblicke in IP-Rechte, Unternehmen, Gerichte, juristische Themen und Markttrends.Die Nutzer von Darts-ip können nahezu 5 Millionen Fälle in den Bereichen Marke, Patent, Urheberrecht, Geschmacksmuster/Designs, Domainnamen und unlauteren Wettbewerb schnell durchsuchen und verfolgen. Ein Team aus lokalen Rechtsexperten verwendet hochmoderne KI- und Machine Learning-Tools, um die wichtigsten Datenpunkte aus jedem Fall zu extrahieren. Ob Marken- und Patentanwälte oder Rechtsanwälte, F&E- oder Business Intelligence-Experten - Darts-ips intelligente Tools helfen dabei, Verfahren zu gewinnen, Strategien zu entwickeln und neue Chancen zu verwerten. Weitere Informationen finden Sie unter www.darts-ip.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen mündlichen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen zu Clarivate Analytics enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von Clarivate Analytics über zukünftige Ereignisse dar und können Aussagen über Ergebnisse, erwartete Synergien und andere zukünftige Erwartungen beinhalten. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Clarivate Analytics liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Clarivate Analytics übernimmt keine Verpflichtung, die hierin gemachten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Clarivate und sein Logo sowie alle anderen hierin verwendeten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden unter Lizenz verwendet.1 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpgPressekontakt:Tabita SeagraveHead of CommunicationsClarivate Analyticsmedia.enquiries@clarivate.comOriginal-Content von: Clarivate Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122005/4455628