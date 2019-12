Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Jahresendspurt ist so langsam eingeläutet. Der vergangenen drei Monate schloss der DAX jeweils mit einem satten Plus ab. Aktuell gibt es aber wieder einige Belastungsfaktoren, die weitere Gewinne erschweren könnten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Walt Disney, Microsoft, Amazon, Siemens, Infineon, Deutsche Bank und MorphoSys. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.