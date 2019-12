Daimler muss sparen. Um wie geplant 1,4 Milliarden Euro beim Personal einzusparen, will der Stuttgarter Konzern in der Verwaltung vor allem freiwerdende Stellen nicht nachbesetzen, die Altersteilzeit ausweiten und Mitarbeitern Abfindungen anbieten. Insgesamt wird Daimler in den kommenden drei Jahren weltweit mehr als 10 000 Arbeitsplätze abbauen. Die Analysten sind unterschiedlicher Meinung, was die Entwicklung der Aktie angeht.Daimler- Vorstandschef Ola Källenius hatte die Sparpläne Mitte November ...

