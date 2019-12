Der DAX wird am ersten Handelstag im Dezember mit Gewinnen erwartet. In den USA schlossen die Börsen am Freitag zwar schwächer, jedoch fällt die Monatsbilanz mit +3,7% für den Dow Jones sehr gut aus. Statistisch gesehen gilt der Dezember als stärkster Monat an der Wall Street. Positive Impulse bezieht der deutsche Handel zudem aus Asien, wo Nikkei und Hang Seng freundlich auf überraschend starke Wirtschaftsdaten aus China reagierten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...