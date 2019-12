Die Baader Bank hat Kion von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 64 Euro angehoben. Nach einer starken Kurserholung sei eine Kaufempfehlung nicht mehr angebracht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäfte des Gabelstaplerherstellers entwickelten sich in diesem Jahr bislang schwungvoll und mittel- bis langfristig seien die Aussichten exzellent. Vorerst sieht der Experte aber hohe wirtschaftliche Unsicherheiten./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 07:28 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / 07:28 / CET

