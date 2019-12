Mit dem Erwerb und Betrieb von Onshore-Wind- und Solarparks will Summiq am von der Börse München initiierten Mittelstandssegment m:access durchstarten. Die Zündung wird durch einen von M.M. Warburg & Co. begleitenden Börsengang erfolgen. 7,5 Mio. bis 10 Mio. Aktien (DE000A2YPH73) aus einer KE werden zum Fixpreis von 10,00 Euro je Anteilschein angeboten, womit das Unternehmen bis zu 100 Mio. Euro für die Expansion einnehmen könnte.Das reicht für den ersten großen Schritt des geplanten 1 GW-Portfolios. Aktuell besitzen die Münchner allerdings nur Windparks mit einer Gesamtleistung von 28 MW in Deutschland und Italien. Weil das Unternehmen jedoch eng mit dem deutschen Projektentwickler Green City kooperiert, hat sich Summiq schon weitere internationale Projekte mit 162 MW gesichert. Die noch im Bau oder kurz davor befindlichen Windparks soll nun der Börsengang finanzieren. Sinnvoll finden wir den Fokus auf mittlere Anlagen, da das Unternehmen größeren Wettbewerbern ...

