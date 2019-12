Der russische Erdgasriese Gazprom hat am Freitag seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Und diese lesen sich alles andere als erfreulich: So ist der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 45 Prozent gesunken. Was steckt dahinter und was ist jetzt zu tun?Eines vorweg: Es ist kein Grund zur Sorge. So war zum einen das Vorjahresergebnis von einigen positiven Einmaleffekten geprägt, während es dieses Jahr einige negative Sondereinflüsse gab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...