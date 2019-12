Zürich (ots) - Der hypothekarische Referenzzinssatz für die Mieten bleibt auch ab dem 3. Dezember 2019 unverändert bei 1,5%. Bei bestehenden Mietverhältnissen gibt es daher keinen aktuellen Bedarf zur Mietzinsanpassung. Aufgrund der extrem hohen Anzahl leerstehender Wohnungen erwarten Fachleute für 2020 allerdings sinkende Anfangsmieten.Der vom Bundesamt für Wohnungswesen vierteljährlich publizierte hypothekarische Referenzzinssatz für die Mietzinsen liegt am 2. Dezember 2019 weiterhin bei 1,5%. Der zugrundeliegende Durchschnittssatz ist allerdings weitergesunken. Der HEV Schweiz hält daher eine Senkung des Referenzzinssatzes im kommenden Jahr für realistisch.- Dank der weiterhin tiefen Hypothekarzinsen und der schwachenTeuerung können die Bestandesmieten trotz der grossenInvestitionstätigkeit der Vermieter für Unterhalt undwertvermehrende sowie energetische Mehrleistungen weitgehendkonstant gehalten werden. Die Belastung der Haushaltseinkommendes Mittelstandes mit Wohnkosten ist seit über 20 Jahren stabil.Im Schnitt geben die Schweizer Haushalte ca. 15 bis 20 Prozentihres Einkommens für das Wohnen aus. - Eine Mietwohnung in der Schweiz kostet durchschnittlich 1330Franken pro Monat. Das liegt vor allem daran, dass langjährigeMieter von tiefen Mietzinsen profitieren, während dieausgeschriebenen Mietzinse bei Neuvermietungen höher liegen.Aufgrund der regen Bautätigkeit stehen allerdings inzwischenschweizweit über 75'000 Wohnungen leer. Laut der neuesten HEVImmobilienumfrage erwarten Immobilienfachleute daher für 2020sinkende Anfangsmietzinsen. Kein aktueller Handlungsbedarf bei den Mietzinsen Bei Mietverhältnissen, deren Mietzinse bereits auf einem Referenzzinssatz von 1,5% basieren, besteht kein Handlungsbedarf. Beruht der Mietzins noch auf einem höheren Referenzzinssatz, gilt es aufgrund der aktuellen Kostenstände einen Senkungsbedarf zu prüfen: Eine Reduktion des Referenzzinssatzes um ein Viertelprozent entspricht einer Mietzinsreduktion von 2,91%. Dagegen kann der Vermieter 40 Prozent der Teuerung sowie allgemeine Kostensteigerungen (Unterhaltsteuerung, Gebührensteigerungen etc.) und wertvermehrende Investitionen geltend machen. Ein Senkungsanspruch besteht gemäss Gesetz sodann nur, wenn aufgrund der Referenzzinsreduktion mit dem bestehenden Mietzins ein übersetzter Ertrag erzielt wird. Bei Altliegenschaften kann sich der Vermieter auch auf die Orts- bzw. Quartierüblichkeit des Mietzinses berufen. In einem allfälligen Verfahren ist der zulässige Ertrag respektive die Ortsüblichkeit des Mietzinses durch den Vermieter nachzuweisen.Kontakt:HEV SchweizMarkus Meier, Direktor HEV SchweizTel.: +41/44/254'90'20Mobile: +41/79/602'42'47E-Mail: info@hev-schweiz.chOriginal-Content von: HEV Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000982/100837788