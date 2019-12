Weinfelden (ots) - Nachdem Alessandro Wolf, bisher Chief Real Estate Officer von Lidl Schweiz, zum CEO von Lidl Österreich aufgestiegen ist, stellt Lidl Schweiz seine Geschäftsleitung neu auf. Reto Ruch, bisher Chief Commercial & Marketing Officer wird neu Chief Real Estate Officer. Neu in die Geschäftsleitung rückt Andreas Zufelde auf, bisheriger Geschäftsführer bei Lidl Schweiz.Alessandro Wolf, bisher Chief Real Estate Officer von Lidl Schweiz hat vor Kurzem die Position als CEO von Lidl Österreich übernommen, welche vor kurzem vakant geworden war.Neuer Chief Real Estate Officer wird Reto Ruch, der bisher Chief Commercial & Marketing Officer bei Lidl Schweiz war. Reto Ruch ist seit 14 Jahren für Lidl in verschiedenen Ländern tätig und hat seit dem Jahr 2008 massgeblich zum Aufbau von Lidl Schweiz sowie dessen positiven Entwicklung in den letzten Jahren beigetragen.Die Position des Chief Commercial & Marketing Officers wird neu besetzt durch Andreas Zufelde, der seit über fünf Jahren Geschäftsführer im Bereich Einkauf und schon seit zwölf Jahren für Lidl Schweiz erfolgreich tätig war. Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz freut sich über die neue Aufstellung der Geschäftsleitung: «Reto Ruch hat massgeblich zum Aufbau von Lidl Schweiz beigetragen. Es freut mich daher besonders, dass wir ihn für die Position als Chief Real Estate Officer gewinnen konnten. Gleichzeitig haben wir mit Andreas Zufelde eine hervorragende Nachfolgeregelung aus den eigenen Reihen gefunden. Ich wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.»Kontakt:Lidl SchweizMediensttelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100837785