Die Erste Group hat die Aktien des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Beim Kursziel gibt der Experte Daniel Lion 23,3 Euro an.

Die Nachfrage nach Mobiltelefonen würde bald beginnen zu steigen, kommentierte Lion. Dies sei auf die Veröffentlichung von 5G-Smartphones im kommenden Jahr zurückzuführen. Von Apple erwartet man sich bei der neuen Technologie einen Marktanteil von 50 Prozent. Als einer der Hauptlieferanten von mSAP-Platten, dürften AT&S von einem Preisanstieg dieser Leiterplatten (30 bis 35 Prozent) profitieren. Zudem dürfte die Veröffentlichung des iPhone SE2 im ersten Halbjahr - sofern die Gerüchte über die Einführung des neuen Produkts stimmen - ebenfalls stützen.

Die aktuellen Prognosen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 1,02 Euro für 2019/20, bei 2,43 Euro für 2020/21 und bei 2,19 Euro für 2021/22. Die aktuelle Dividendenschätzung beläuft sich für alle drei Geschäftsjahre auf 0,10 Euro je Anteilsschein.

Die Papiere von AT&S notierten am Montagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 18,69 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/pma

AFA0017 2019-12-02/09:36

ISIN: AT0000969985